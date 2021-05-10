В Иерусалиме вновь начались беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

В район Старого города перебросили тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля.

Сегодня отмечается День Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. Обычно в этот день проводится шествие с флагами, но на этот раз полиция закрыла Храмовую гору для евреев.