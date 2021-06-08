На освобожденных территориях сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

По информации, в ходе очередных мероприятий, проводимых сотрудниками отдела полиции Ходжавендского района на освобожденных от оккупации территориях района, на брошенных армянами военных позициях были обнаружены и переданы по назначению 1 зенитно-ракетный комплекс «Игла», 15 ракет и 97 снарядов от минометов.