На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на заминированном врагом открытом поле в горной местности со сложным рельефом и частично в лесной полосе около села Эдилли Ходжавендского района. На основании информации соответствующие силы министерства были немедленно привлечены к месту пожара.

Как сообщили МЧС, с соблюдением мер безопасности силами подразделений пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства было предотвращено распространение пожара непосредственно на село Эдилли, а также обеспечена защита коммуникационных линий от огня.

Пожар был потушен с привлечением двух вертолетов авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, предотвращен переход огня на густые участки леса.