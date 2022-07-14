В Ходжавенде экскаватор, которым управлял гражданин Турции, подорвался на мине.

Об этом # сообщили в прокуратуре Ходжавендского района.

14 июля около 14 часов в районную прокуратуру поступила информация о том, что на территории освобожденного от оккупации села Тагаверд Ходжавендского района на мине подорвался гражданин Турецкой Республики Ялпири Йылдырай 1987 года рождения.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Я.Йылдырай работает водителем экскаватора в строительной компании. Во время проведения ремонтно-строительных работ он подорвался на мине и получил телесные повреждения различной степени тяжести.

В прокуратуре Ходжавендского района проводится расследование.