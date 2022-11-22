Украинские следственные органы обнаружили в Херсоне четыре помещения, где, по их мнению, российские военные подвергали людей пыткам.

Об этом сообщила генеральная прокуратура Украины.

В заявлении, опубликованном в «Телеграме», сообщается, что российские войска создали в Херсоне «псевдоправоохранительные органы», размещавшиеся в следственном изоляторе и в одном из отделов полиции.

Полиция, прокуроры и эксперты основываются в своих выводах на документах, подписанных российскими военными, оккупировавшими Херсон вскоре после вторжения в Украину и покинувшими город ранее в этом месяце.

Как отмечается в заявлении, украинские правоохранительные органы обнаружили в зданиях фрагменты резиновых дубинок, деревянные биты, наручники и лампу накаливания, а в стенах были найдены пули.

«В камерах и подвалах к людям применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие», – заявили в прокуратуре.