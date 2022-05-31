В оккупированных российскими военными районах Херсонской и Запорожской областей запустили ускоренную процедуру выдачи российских паспортов. Как сообщил во вторник, 31 мая, вице-премьер России Марат Хуснуллин, выдача началась накануне. Заявки на получение паспортов, по его словам, подали более 50 человек. До российского вторжения в Херсонской области проживали более 1 млн человек, в Запорожской — более 1,6 млн человек.

Накануне «Интерфакс» сообщил об открытии в запорожском Мелитополе первого подразделения российской Федеральной миграционной службы (ФМС). «Упрощенная процедура» выдачи российских паспортов не подразумевает отказа от украинского гражданства, сообщили «Интерфаксу» в администрации города, назначенной Россией.

Член «главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов, назначенный российскими властями, ранее заявил, что область «возьмет курс на вхождение в состав России». «Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации», — сказал Рогов. Об этом говорил и назначенный Россией «замглавы военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.