Баку продолжает оставаться лакомым куском для строительных магнатов. Строительные бароны возводят новостройки где угодно, захватывая дворы пятиэтажек и детские площадки. Все это делается при активном участии органов исполнительной власти, которые придают такому захвату легальную форму.

В редакцию # обратилась жительница города Баку Сайяра Гейдарова, проживающая по адресу Хатаинский район, улица Худу Мамедова, №21, которая рассказала, что во дворе ее дома проводятся работы по зачистке территории под будущее стротельство новостройки.

«Работники Жилищно–коммунально- эксплуатационного участка (ЖКЭУ) №82, проводившие эти работы, сообщили мне о том, что во дворе нашего дома будет построена новостройка. Мы, жильцы дома, не хотим, чтобы территорию нашего двора застраивали новостройками», — сказала Сайяра Гейдарова.

Работники ЖКЭУ №82 опровергли высказывания Сайяры Гейдаровой. «На данной территории нами проводятся работы по очистке. Проведение таких работ является частью наших обязанностей», — сообщили нам работники ЖКЭУ.

Так как вопросами выдачи разрешения на строительство на территории столицы занимается Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку, мы обратились в эту структуру с вопросом — предполагается ли проведение строительных работ по адресу Хатаинский район, улица Худу Мамедова, №21?

Как сообщил нам пресс-секретарь Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку Рамиз Гасанов, работы по очистке территории на ул. Худу Мамедова, №21 проводятся по поручению исполнительной власти Хатаинского района. Однако, как оказалось, главный архитектор Хатаинского района Ахмед Мамедов не в курсе проводимых работ на территории по вышеуказанному адресу.

В связи с этим напомним, что 15 февраля 2022 года на страницах # была опубликована статья под названием «ИВ Хатаинского района не признается в вырубке деревьев» (https://zerkalo.az/iv-hatainskogo-rajona-ne-priznaetsya-v-vyrubke-derevev/). В статье рассказывалось о мероприятиях по очистке территории под будущую застройку, сопровождаемых вырубкой деревьев работниками ЖКЭУ №91 по адресу Хатаинский район, Гянджинский проспект, 27. И тогда, как ни странно, сотрудники аппарата исполнительной власти Хатаинского района оказались неинформированными о происходящих в районе незаконных действиях работников ЖКЭУ по вырубке деревьев. Хотя, по признанию работников ЖКЭУ № 91, они выполняли непосредственное поручение руководства самой исполнительной власти.

Дежавю?..