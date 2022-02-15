11 февраля 2022 года на сайте # была опубликована статья под названием «Кто вырубил деревья и строит здание в Хатаинском районе?». В статье была приведена информация о вырубке деревьев по адресу Хатаинский район, Гянджинский проспект, 27 сотрудниками жилищно-эксплуатационного управления.

Как заявил нашему корреспонденту заведующий отделом по общественно–политическим и гуманитарным вопросам Исполнительной власти (ИВ) Хатаинского района Панах Иманов, ИВ не ведет никаких работ по адресу Хатаинский район, Гянджинский проспект, 27. «Согласно информации, распространенной в СМИ от имени Государственного комитета градостроительства и архитектуры, территория, на которой были вырублены деревья, выделена исполнительной властью Баку сети отелей Hyatt Regency для строительства многоэтажного здания», — сказал Панах Иманов.

Однако сотрудник Главного управления градостроительства и архитектуры Эльназ (к сожалению, она не назвала нам свою фамилию) опровергла высказывания Панаха Иманова. «Никакого проекта по строительству многоэтажного дома по адресу Хатаинский район, Гянджинский проспект 27 не существует», — сказала нам сотрудник Главного управления.

После публикации статьи в редакцию # обратились сотрудники пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку. По их словам, в некоторых СМИ был неправильно назван адрес территории, где проводилась вырубка деревьев.

«Речь шла о территории по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Насреддина Туси, 28. Эта территория была передана Hyatt Regency для строительства многоэтажного дома. Работы на данной территории проводились жилищно–коммунально–эксплуатационным участком 91 по поручению исполнительной власти Хатаинского района», — сообщили нам сотрудники пресс- службы.

За пояснениями мы обратились в жилищно–коммунально–эксплуатационный участок 91. «Да, работы по адресу Хатаинский район, улица Насреддина Туси 28 проводились нами. Мы действовали по указанию исполнительной власти Хатаинского района», — сообщили нам работники участка.

И нам пришлось вновь обратиться в ИВ Хатаинского района, конкретнее — мы попросили главного архитектора Хатаинского района Ахмеда Мамедова прокомментировать высказывания работников жилищно–коммунально–эксплуатационного участка 91. «Мы не имеем никакого отношения к вырубке деревьев, проводимой по адресу улица Насреддина Туси 28», — сказал главный архитектор и бросил трубку. Повторные наши попытки связаться с ним не увенчались успехом.

Как говорится, комментарии излишни…