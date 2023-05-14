Оккупационные власти призвали гражданских эвакуироваться из аннексированной части Харьковской области. В телеграм-канале «военно-гражданской администрации» региона появилось официальное сообщение, в котором рекомендуется на время покинуть территорию до установления благоприятных для жизни условий.
Назначенные Россией власти сообщают о риске жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Рекомендация дана на время, «до установления благоприятных для жизни условий на территории». В случае эвакуации местным жителям пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве.
Согласно данным на март 2023 года, РФ контролировала 29 населенных пунктов в Харьковской области, где проживало до трех тысяч человек. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Виталий Ганчев. Украинская полиция в декабре 2022 года заявляла, что Россия оккупировала 28 населенных пунктов, где проживает 200-300 человек.
Ранее о вывозе жителей в преддверии украинского контрнаступления заявили пророссийсикие власти Запорожской области. Всего планируют эвакуировать 70 000 человек, сообщил заместитель председателя правительства региона по экономике Андрей Козенко.
«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона», — уточнил пророссийский врио главы региона Евгений Балицкий.
Как писала The New York Times, Киев планирует начать контрнаступление уже в мае. К концу апреля ВСУ подготовили 12 боевых бригад численностью около четырех тысяч бойцов в каждой, отмечала газета со ссылкой на утекшие документы Пентагона. Девять из них прошли обучение в странах НАТО. (moscowtimes.ru)