Оккупационные власти призвали гражданских эвакуироваться из аннексированной части Харьковской области. В телеграм-канале «военно-гражданской администрации» региона появилось официальное сообщение, в котором рекомендуется на время покинуть территорию до установления благоприятных для жизни условий.

Назначенные Россией власти сообщают о риске жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Рекомендация дана на время, «до установления благоприятных для жизни условий на территории». В случае эвакуации местным жителям пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку в последующем обустройстве.

Согласно данным на март 2023 года, РФ контролировала 29 населенных пунктов в Харьковской области, где проживало до трех тысяч человек. Об этом сообщил глава оккупационной администрации Виталий Ганчев. Украинская полиция в декабре 2022 года заявляла, что Россия оккупировала 28 населенных пунктов, где проживает 200-300 человек.