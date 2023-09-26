Правительство Азербайджана направило в Ханкенди пожарную бригаду.

Как известно, ранее, 25 сентября на заправочной станции недалеко от азербайджанского города Ханкенди произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В настоящее время пожар на территории продолжается. В этой связи 15 пожарных автомобилей спецназначения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики с личным составом выехали в город Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для тушения продолжающегося пожара.

Информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджанской Республики.

Отмечено, что в случае необходимости будут привлечены дополнительные силы.