В поселке Навахи Гаджигабульского района произошел пожар в жилом доме барачного типа из деревянной конструкции.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В результате сильного пожара погибли 5 человек, еще двое получили ранения.

При пожаре заживо сгорели 42-летняя Айбениз Абышова, 73-летняя Сара Абышова, 80-летний Муталлим Махмудов, 11-летний Эльгюн Садыгов и его 13-летняя сестра Захра Садыгова.

Для тушения пожара задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы ведомства.

В настоящее время пожар потушен.