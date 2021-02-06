В Гяндже семейная ссора завершилась поножовщиной

В Гяндже 24-летняя женщина получила ножевые ранения. Как сообщает западный центр Report, инцидент произошел в поселке Ени Гянджа.

Жительница города Гянджа А.Меджидли 1997 г.р. получила многочисленные ножевые ранения во время семейного конфликта. Пострадавшая была госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В ходе разбирательств была установлена личность подозреваемого в совершении инцидента, им оказался муж пострадавшей Б.Меджидли. Он был задержан сотрудниками полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.