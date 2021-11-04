В Гяндже отметили день памяти шехида Сахавата Гасанова, погибшего за освобождение Родины в боях под Лачином, сообщает #.

Сахават Гасанов был сотрудником киносети CinemaPlus.

В церемонии приняли участие родственники шехида, местные жители и сотрудники сети кинотеатров CinemaPlus.

Коллеги и друзья Сахавата вспоминали яркие моменты, связанные с его жизнью, посетили могилу шехида, возложили цветы.

В память о шехиде источник в Гяндже был назван именем Сахавата Гасанова.

Сахават Гасанов родился в 1994 году в городе Гянджа.

Он с первого дня войны принимал участие в боевых действиях для обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Распоряжениями Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева был посмертно награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Лачина».