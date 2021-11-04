В Гяндже отметили день памяти шехида Сахавата Гасанова, погибшего за освобождение Родины в боях под Лачином, сообщает #.
Сахават Гасанов был сотрудником киносети CinemaPlus.
В церемонии приняли участие родственники шехида, местные жители и сотрудники сети кинотеатров CinemaPlus.
Коллеги и друзья Сахавата вспоминали яркие моменты, связанные с его жизнью, посетили могилу шехида, возложили цветы.
В память о шехиде источник в Гяндже был назван именем Сахавата Гасанова.
Сахават Гасанов родился в 1994 году в городе Гянджа.
Он с первого дня войны принимал участие в боевых действиях для обеспечения территориальной целостности Азербайджана.
Распоряжениями Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева был посмертно награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Лачина».