Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, планирует госпереворот. Об этом 6 ноября сообщил в субботу представитель Службы госбезопасности (СГБ) страны Бача Мгеладзе.

«С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения №12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси», — приводит его слова ТАСС.

Мгеладзе также отметил, что организаторы акций планируют заблокировать государственные учреждения.

«Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы», — заключил он.