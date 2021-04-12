В Грузии заявили о начале третьей волны коронавируса

Третья волна распространения коронавирусной инфекции началась в Грузии.

Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщил гендиректор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

«В стране уже началась третья волна, однако мы хотим, чтобы она была максимально управляемой, чтобы не получить широкомасштабной эпидемии. Все кластеры [распространения инфекции], которые у нас есть, связаны с большим скоплением людей: свадьбы, поминки, дни рождения и прочее», — сказал Гамкрелидзе, добавив, что в последнее время большинство случаев заражения связаны с распространением так называемого британского штамма.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С 21 марта по 22 мая того же года в республике действовал режим чрезвычайного положения. Вторая волна распространения инфекции в стране началась в сентябре прошлого года и достигла пика 5 декабря (5 450 новых случаев). С ноября правительству пришлось вводить ряд ограничений, в том числе запрет на выход из дома с 21:00 до 05:00.

С февраля эпидемическая ситуация стала улучшаться, и власти сняли большую часть ограничений, оставив в силе запрет на ночное передвижение людей и обязательное ношение масок. Однако с середины марта ситуация вновь стала ухудшаться. Если в феврале в стране ежедневно фиксировали 200-300 новых случаев, то в последние два дня этот показатель превышает 700. За время пандемии в республике выявлены 288 396 случаев инфицирования, что составляет 7,76% населения. 277 303 пациента выздоровели, 3 877 человек умерли от осложнений.