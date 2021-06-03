В Грузии выявлено 833 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge, передает 1TV.

За последние 24 часа в стране выздоровели 1205 человек. 19 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране был проведен 28 191 тест, в том числе 16 183 — с экспресс-тестом на антигены и 12 008 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,95 процента, за последние 14 дней — 3,16 процента, за последние семь дней — 2,91 процента.

Всего в Грузии выявлено 346 983 случая заражения коронавирусом, из которых 330 721 человек выздоровели и 4853 скончались.

Всего в стране вакцинированы 155 538 человек, ежедневно вакцинируются 6 158 человек.

27 человек находятся в режиме карантина, 3490 человек — под наблюдением в стационаре, 639 человек — в ковид-гостинице.

При этом на 2 июня в Грузии было выявлено 954 новых случая коронавируса, выздоровели 896 пациентов.