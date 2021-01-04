В Грузии выявили случай заражения «британским» штаммом коронавируса

«Лаборатория Лугара Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения завершила генетический анализ обнаруженных образцов, чтобы определить наличие в стране нового «британского» штамма коронавируса. Всего исследование было проведено над тремя подозрительными случаями. В 2 случаях существование этого штамма не было установлено. В одном образце, взятом в декабре, была подтверждена мутация, характерная для гена нового «британского» штамма», — сказано в заявлении.

По данным ведомства, пациентом является мужчина в возрасте старше 50 лет, его состояние здоровья удовлетворительное, он находится в изоляции. Установлены все лица, контактировавшие с ним. Мужчина прибыл в Грузию из другой страны и уже вернулся в ту же страну, при этом он не посещал Великобританию.(РИА Новости)