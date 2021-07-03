Сайт для регистрации на вакцинацию от коронавируса подвергся кибератаке, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния журналистам.

В Грузии действует электронная система регистрации на вакцинацию. Желающие должны заполнить электронную форму и сами выбрать удобную им клинику. В 12 часов дня в стране должна была начаться регистрация на прививку вакциной Sinopharm, однако сайт оказался недоступен.

«Мы ожидали, что регистрация на портале начнется, но стало известно, что ведется массовая кибератака, и мы не смогли обеспечить исправность сайта», — сказала Габуния.

МВД Грузии сообщило, что по факту кибератаки возбуждено уголовное дело по двум статьям «незаконное использование компьютерных данных или компьютерных систем» и «посягательство на компьютерные данные или компьютерные системы». (sputnik-georgia.ru)