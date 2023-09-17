Депутат партии «Грузинская мечта», вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе заявил, что Грузия заслужила статус страны — кандидата на присоединение к Европейскому союзу (ЕС) «по всем направлениям». Он отметил, что Тбилиси в дальнейшем будет делать все необходимое, чтобы вступить в организацию. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Мы заслужили статус кандидата по всем справедливым критериям, и я считаю, что Грузия и сегодня заслуживает статуса кандидата. Согласно европейским рекомендациям, проделана большая работа, мы делали и будем делать все до конца осени, чтобы у Еврокомиссии были полные основания для предоставления Грузии статуса кандидата…» — заявил Талаквадзе.

Он отметил, что в то же время в стране существуют политические силы, которые не желают получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. По словам Талаквадзе, подобные стремления направлены не только против Грузии, но и против Европы. (gazeta.ru)