В Грузии создано новое ведомство — антикоррупционное бюро, что было одним из 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

Выступая на презентации бюро, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отметил, что новое ведомство усилит борьбу против коррупции и будет нести ответственность перед парламентом и межведомственным Советом по борьбе с коррупцией.

«Мы активно ведем борьбу с коррупцией, и согласно международным рейтингам, Грузия в этом направлении находится в списке 20 стран Европы, а в глобальном рейтинге находится на 33 месте из 194 стран. Сегодня по контролю за коррупцией Грузия опережает 11 стран Евросоюза и 13 стран НАТО» — сказал Гарибашвили.

Руководителем антикоррупционного бюро Грузии назначен Ражден Купрашвили, ранее занимавшие пост директора службы юридической помощи полиции.