С 28 марта в Грузии отменяется масочный режим на улицах.

Власти страны приняли решение упразднить действующие ограничения на заседании Координационного совета на прошлой неделе в связи с улучшением эпидемической ситуации.

С 28 марта также упраздняются количественное ограничение на посещение объектов питания, спортивных, культурных и других общественных мероприятий, обязательная самоизоляция для граждан Грузии, которые въезжают в страну без ПЦР-теста. До этого непривитые граждане Грузии без теста направлялись на 5-дневную самоизоляцию.

Отменяется дистанционный режим работы для сотрудников компаний.

При этом ношение масок все еще обязательно в закрытых пространствах, в том числе в общественном транспорте.

Кроме того, правительство в апреле продолжит поощрительную денежную программу для невакцинированных граждан, которые решат привиться против коронавируса.

Единовременная надбавка в размере 200 лари будет автоматически выдана всем гражданам в возрасте старше 50 лет, которые сделают прививку от коронавируса. Кроме того, надбавку в размере 100 лари получат лица старше 50 лет, которые решат сделать «бустерную дозу».