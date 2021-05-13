В Грузии оппозиционеры отменили митинг

Грузинская оппозиция, требовавшая провести досрочные парламентские выборы, отменила митинг, намеченный на 15 мая. Об этом в четверг сообщил журналистам депутат, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

«[Политическая] обстановка полностью изменена. На данном этапе реальность требует других усилий. Конечно же, больше нет целесообразности проводить акцию 15 мая. Я думаю, это и так было ясно», — сказал Мелия.

Ранее представители оппозиционных партий Грузии после провала очередного раунда переговоров с властями по выходу из политического кризиса в марте заявили, что переходят на чрезвычайный режим работы и начинают готовиться к митингу в Тбилиси.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиция 19 апреля одобрили соглашение, текст которого был предложен главой Евросовета Шарлем Мишелем. Документ состоит из пяти пунктов и направлен на преодоление политического кризиса в стране. Первые два пункта предусматривали освобождение совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, приговоренного в 2020 году к четырем годам тюрьмы за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, а также депутата Мелии. Оппозиция считает обоих политическими заключенными. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 27 апреля помиловала Руруа, а Мелия вышел из тюрьмы 10 мая после того, как Европейский фонд за демократию заплатил за него залог в размере 40 тыс. лари (более $11,6 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. (ТАСС)