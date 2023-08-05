Число жертв схода оползня в Грузии в районе горного курорта Шови увеличилось до 15 человек, сообщил журналистам в субботу руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили, передает Интерфакс.
По его словам, за последние часы были обнаружены тела еще двоих.
Ранее в субботу сообщалось о 13 погибших.
Как отметил Мгебришвили, тела обнаруживаются, в основном, на локации, где стояли снесенные оползнем коттеджи.
Он также отметил, что на данный момент установлены личности семерых погибших.
Мгебришвили заявил, что поисково-спасательные мероприятия проводятся в непрекращающемся режиме и продолжатся всю ночь.