В Греции у офиса судоходной компании произошел взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало минувшей ночью у входа в судоходную компанию на улице Папанастасиу в портовом городе Пирей, никто не пострадал. Об этом сообщило в среду государственное греческое телевидение ΕΡΤ.

По его словам, в результате взрыва помещению компании был нанесен серьезный материальный ущерб. Полиция и пожарные на некоторое время блокировали движение транспорта у здания, чтобы собрать разбросанные остатки взрывного устройства. Согласно первой информации, взрыв был сильным, поскольку части бомбы были найдены на расстоянии пяти-шести метров от офиса.

Название компании не сообщается. По данным полиции, предварительного предупреждения о заложенном взрывном устройстве в СМИ не поступало.

Как сообщил новостной портал Zougla.gr, это не первый случай нападения на данную судоходную компанию. 17 января этого года неизвестные лица подложили зажигательное устройство к ее офису, который тогда также получил серьезные повреждения. 27 января неизвестные подложили мощное зажигательное устройство к дому владельца судоходной компании, где в то время находились его родители. (ТАСС)