Национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с полугода до трех месяцев срок между второй и третьей прививками от коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил генеральный секретарь первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус.

Решение принято в связи с распространением штамма «омикрон» COVID-19.

«В связи с появлением штамма «омикрон» и подтверждением его в ряде стран, среди которых Греция, национальный Комитет по вакцинации пересмотрел все национальные и международные данные и разрешил делать бустерную дозу от COVID-19 всем гражданам от 18 лет и старше через три месяца после завершения вакцинации двумя дозами вакцины», — сказал Фемистоклеус на внеочередном брифинге в минздраве.

Переболевшим СOVID-19 прививку будут делать через три месяца после выздоровления.

По его словам, опасность заражения штаммом «омикрон» с наступлением зимы делает необходимым как можно больше повысить защиту от COVID-19 с помощью бустерной прививки. Запись на прием для третьей прививки начинается в пятницу вечером и в субботу утром. «У нас достаточно возможностей для приема на прививки, их можно делать и в воскресенье», — отметил Фемистоклеус. По его словам, в декабре можно сделать 3 миллиона прививок, записаны на прививки 1,5 миллиона человек и есть возможность записать еще 1,5 миллиона.

В Греции с населением около 11 миллионов человек завершили вакцинацию 6,606 миллиона человек, это 63% всего населения и 74,6% взрослого населения.