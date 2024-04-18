Завербованные Минобороны России заключенные в среднем погибают в течение восьми недель после отправки на войну с Украиной. Ранее — с июня 2022 года по январь 2023 года, когда набором «добровольцев» в колониях занималась ЧВК «Вагнер», срок их жизни на фонте составлял три месяца, выяснила Русская служба «Би-би-си».

Журналисты пришли к такому выводу, изучив некрологи 9327 заключенных, погибших в Украине. Из них 1910 человек воевали в подразделениях Минобороны «Шторм», а 7417 — в составе ЧВК «Вагнер». В среднем во время существования наемнической группировки во главе с ее основателем Евгением Пригожиным попавшие на фронт заключенные могли остаться живыми на месяц дольше.

Вероятной причиной такой тенденции издание называет недостаток подготовки в Минобороны. Так, среди заключенных, завербованных в «Вагнер», не нашлось тех, кто погиб в первые две недели после контракта, отведенные на учебу. А в отрядах «Шторм» такие случаи были.

Еще одной причиной является плохое оснащение новобранцев. По свидетельствам заключенных, после вербовки Минобороны передавало их в подчинение властей самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», а те нередко отказывали в выдаче даже базовых вещей. Осужденные не получали ни саперных лопаток, необходимых для рытья окопов, ни аптечек, а оружие могло быть неисправным. (moscowtimes.ru)