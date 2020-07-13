В Греции прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

«Вопрос не греко-турецкий, а глобальный. И мы постоянно подчеркиваем это измерение, как до, так и после решения Эрдогана. Премьер-министр Кириакос Мицотакис решительно осудил решение Турции, связался с Вселенским патриархом Варфоломеем, которому он выразил полную поддержку Греции, обсудил этот вопрос с архиепископом Иеронимом и взял инициативу связаться и провести консультации со своими коллегами», — сказал Петсас.