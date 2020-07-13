В Греции прокомментировали решение Турции по собору Святой Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган совершил историческую ошибку, сделав из собора Святой Софии мечеть, международное сообщество должно ответить и не оставить эти действия без последствий, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.
«С прошлой пятницы весь цивилизованный мир, Европа и Запад в целом, христиане всего мира и, конечно, Греция, сталкиваются с вызовом и оскорблением Турции и президента Турции Тайипа Эрдогана, решившим превратить собор Святой Софии в мечеть. Это историческая ошибка. И международное сообщество должно отреагировать на это», — сказал Петсас.
По его словам, это вопрос не двусторонних отношений Греции и Турции.
«Вопрос не греко-турецкий, а глобальный. И мы постоянно подчеркиваем это измерение, как до, так и после решения Эрдогана. Премьер-министр Кириакос Мицотакис решительно осудил решение Турции, связался с Вселенским патриархом Варфоломеем, которому он выразил полную поддержку Греции, обсудил этот вопрос с архиепископом Иеронимом и взял инициативу связаться и провести консультации со своими коллегами», — сказал Петсас.
«Греция считает необходимым направить в соседнюю страну решительный сигнал о том, что никто не может безнаказанно нарушать международное право. И эти действия, вопиюще противоречащие международным обязательствам и международному праву, будут иметь конкретные последствия», — заявил официальный представитель греческого правительства.