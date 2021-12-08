В Греции планируют внести поправку в закон, согласно которой родителям, которые не отправляют своих детей в школу из-за коронавируса, будут грозить штраф и тюремное заключение до двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минюст страны.

Посещение школ учениками, не достигшими 16 лет, обязательно, говорится в поправке. Родители, которые не пускают детей на занятия, «наказываются тюремным заключением на срок до двух лет и штрафом».

Соответствующие меры приняты правительством в связи с тем, что жители Греции по всей стране отказывались делать тесты на коронавирус своим детям и отправлять их на учебу.

Ранее Конституционный суд Словении постановил, что указ о принудительной вакцинации государственных работников от COVID-19 незаконен, сообщает Reuters. По мнению судей, для начала необходимо внести соответствующие изменения в закон об инфекционных заболеваниях.

Заявление властей Словении об обязательной вакцинации стало причиной массовых беспорядков в столице страны Любляне.

До этого сообщалось, что в Австрии за отказ от вакцинации введут штрафы до €7,2 тыс. и тюремные сроки. Об этом сообщает Die Presse со ссылкой на черновой вариант соответствующего законопроекта, разрабатываемого властями страны.