В Государственном Департаменте обвинили Россию в авиаударах по Идлибу

Государственный департамент США утверждает, что военная авиация России нанесла серию авиаударов в сирийской провинции Идлиб возле границы с Турцией, из-за чего погиб один мирный житель, сообщает РИА «Новости».

«Российские авиаудары по Идлибу вблизи перехода Баб эль-Хава на границе с Турцией, согласно поступающим сообщениям, привели к гибели одного мирного жителя и поставили под угрозу доступ к столь необходимой помощи. Баб эль-Хава остается единственным санкционированным ООН гуманитарным пограничным переходом в Сирии, а также наиболее эффективным и действенным инструментом оказания жизненно важной гуманитарной помощи примерно 2,4 млн сирийцев каждый месяц», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.