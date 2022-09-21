Проект закона о пилотировании исламского банкинга в ряде регионов России внесен в Госдуму, сообщил в ходе Международного банковского форума «Банки России — XXI век» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Буквально несколько минут назад законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму», — сказал он.

Документ внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов, в том числе Аксаковым.

В пилотном проекте по реализации исламского банкинга будут участвовать Дагестан, Чечня, а также Башкирия и Татарстан, уточнил глава комитета Госдумы.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).