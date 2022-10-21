В Государственную думу России внесен проект закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в интернете, СМИ, литературе, рекламе и кино.

Инициаторами проекта выступили 390 парламентариев, в том числе спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В законопроекте дается определение «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений»: это распространение информации или действия, направленных на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям.

Под пропагандой педофилии понимается распространение информации, направленной на обоснование и (или) оправдание педофилии, формирование ее привлекательности, либо навязывание информации, вызывающей к ней интерес. Запрещенной будет также информация, «способная вызвать у детей желание сменить пол».

По мнению главы Комитета ГД по информационной политике Александра Хинштейна, ЛГБТ — инструмент гибридной войны, необходимо защитить общество и детей, сберечь традиционные ценности. (dailymoscow.ru)