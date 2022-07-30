МИД России нужно дать право выдворять иностранцев за проявления русофобии. Такую инициативу предложил депутат Госдумы Султан Хамзаев, чьи слова приводят РИА Новости.

По его мнению, за любое русофобское высказывание от иностранных граждан должна последовать немедленная депортация из страны, однако этот вопрос требует законодательной проработки.

«Предлагаю дать право МИД РФ принимать решение по незамедлительному выдворению из страны иностранных лиц, позволивших себе русофобские высказывания на территории нашей страны», — сказал парламентарий.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия является открытой страной, «но только для вежливых и порядочных гостей»(lenta ru).