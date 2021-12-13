Сотрудничество Турции с Украиной по военной линии «сузит диапазон» возможностей Анкары при контактах с Москвой. Об этом заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин.

«Не замечать действий Турции в рамках военного сотрудничества с Украиной нельзя. Да, мы тоже сотрудничаем с турецкой стороной по военно-техническим вопросам, взаимодополняющим друг друга. Вместе с тем должен отметить, что мы постоянно обращаем внимание Анкары на недопустимость снабжения ВСУ ударными беспилотниками типа Bayraktar», – рассказал Юрий Швыткин.