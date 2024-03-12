Депутат Государственной Думы России Константин Затулин и член Совета Федерации Сергей Цеков выступили с предложением признать незаконной передачу Крыма от РСФСР к Украинской ССР в 1954 году. Подготовленный ими законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Как отмечает издание Sota, такое предложение нарушает действующее законодательство, поскольку признать нормативно-правовой акт недействительным можно только в судебном порядке.

Константин Затулин минимум три раза за последние годы заявлял о необходимости отмены передачи Крыма Украине. Предложения он делал в феврале 2024 года, в апреле 2023 года и в ноябре 2017 года.

Летом 2023 года Затулин выступил с резкой критикой хода войны в Украине, заявив, что цели «спецоперации» достигаются недостаточно быстро, и призвав к более жёстким мерам, поскольку, по его мнению, украинское государство должно перестать существовать. (svoboda.org)