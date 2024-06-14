Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение передать Франции серебряную медаль по велоспорту с Олимпиады 1900 года.

Награду завоевал велосипедист Ллойд Хильдебранд в мужской гонке на 25 километров. На Играх он выступал за Великобританию, передает snob.ru.

По данным свежих исследований, гражданин Великобритании Хильдебранд родился и вырос во Франции, а также представлял местный спортивный клуб до и после Олимпийских игр в Париже в 1900 году, отмечается в заявлении МОК.

Решение о присуждении Франции серебряной медали спустя 124 года было принято в преддверии Игр, которые в этом году снова состоятся в Париже. Соревнования пройдут с 26 июля по 14 августа.