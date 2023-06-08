Есть пять государств, которые «создают проблему уклонения от санкций [против России]», заявил координатор Госдепартамента США по санкциям Джим О’Брайен , сообщает Politico.

Проблема, по словам О’Брайена, в том, что европейские компании продают материалы другим странам, которые, в свою очередь, перепродают материалы в Россию.

О’Брайен сказал, что США определили, в частности, пять стран, через которые могут идти перепродажи: Турция, Казахстан, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты и Армения.

«К началу этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне», — сказал О’Брайен, имея в виду чипы , процессоры и интегральные схемы, необходимые для создания современного оружия.

Ранее спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан заявил журналистами, что Евросоюз совместно с США, Великобританией и другими союзниками изучает резкий рост экспорта в соседние с Россией государства. По его словам, внезапное появление у соседей Москвы «большого количества новых потребностей» в некоторых товарах может свидетельствовать о том, что их часть «в той или иной мере затем просачивается в Россию».