Венгрия начнет получать турецкий природный газ 1 апреля, страна станет первым государством вне круга соседей Турции, которое экспортирует ее газ.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, проходивших во время международного форума «Атомэкспо-2024» в Сочи.

Напомним, что ранее Венгрия и Турция подписали соглашение о поставках в 2024 году 275 млн куб. м турецкого газа. Топливо из Турции поступит во II и III кварталах.