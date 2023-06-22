Заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател отреагировал на заявления представителей африканских стран о том, что президент РФ Владимир Путин предан мирному урегулированию начатой против Украины полномасштабной войны. Он посоветовал им не доверять словам и смотреть на действия россиян, которые продолжают осуществлять агрессию против мирного населения и инфраструктуры Украины.

«Действия говорят за себя громче, чем слова, и я просто еще раз замечу, что эти самые африканские лидеры провели время в бомбоубежище во время своего визита (в Киев), когда они были в городе, чтобы продвигать и обсуждать мирные предложения», – приводит слова Патела «Укринформ»

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в установлении мира или завершении войны.

«По действиям России, которая бомбит Киев, бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре, по многоквартирным домам, больницам, вполне понятно, что они не имеют существенного интереса к установлению мира и прекращению этой войны», – заявил Пател, добавив, что вполне понятно, кто именно хочет прочного и справедливого мира, а кто – продолжения агрессии против соседней страны.