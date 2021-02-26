В Госдепе признали, что тактика максимального давления на Иран не оправдалась

Политика максимального давления на Иран привела к тому, что иранские власти теперь намного ближе подошли к возможности создания ядерного оружия. С таким утверждением выступил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Если вы посмотрите на результаты [политики] максимального давления, то вы придете к одному заключению. Максимальное давление должно было способствовать выработке лучшей сделки [по иранской ядерной программе], изолировать Иран от остального мира и обеспечить США лучшие позиции, — сказал он. — По факту, это не привело ни к чему подобному. Сегодня Иран после завершения срока администрации президента [Дональда] Трампа намного ближе подошел к разработке ядерного оружия».

По словам Прайса, максимальное давление не сопровождалось дипломатическим взаимодействием, поэтому «мы там, где находимся». «Мы приступили к новому пути — проницательной дипломатии с нашими союзниками и партнерами», — добавил он.(ТАСС)