В пятницу вечером полиция Портленда объявила бунтом демонстрацию в центре города, которая переросла в массовые беспорядки. Толпа собралась по призыву в соцсетях, протестуя против оправдательного приговора 18-летнему Кайлу Риттенхаусу, убившему двух человек и ранившему еще одного во время беспорядков в округе Кеноша в Висконсине.

Примерно к 20.50 около 200 протестующих собрались в центре Портленда и перекрыли улицы. К 21.00 они выбили окна и повредили двери муниципальных объектов. Как сообщает KOIN TV, в полицейских в этом районе бросали различные предметы. Бунтовщики попытались поджечь Центр правосудия Портленда.

Напомним, после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в прошлом году полицией в Миннеаполисе в Портленде несколько недель продолжались часто переходившие в погромы акции протеста. Некоторые активисты жаловались на жесткую реакцию полиции.

Тем временем, беспорядки в пятницу вечером начали охватывать всю Америку — от Нью-Йорка до Калифорнии. Группа протестующих собралась возле Barclay’s Center в Нью-Йорке, чтобы выразить протест против приговора суда по делу Риттенхауса, сообщает Fox News. Около тысячи протестующих, подавляющее большинство — афроамериканцы, прошли маршем по Бруклинскому мосту. Мародеры ворвались в магазин Louis Vuitton на Юнион-сквер в Сан-Франциско и опустошили его, что видно на кадрах, размещенных в социальных сетях (https://rg.ru)