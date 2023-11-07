Сегодня продолжится суд над Хачатряном Вагифом Черкезовичем, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает АПА, судебное заседание пройдет под председательством председателя Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Докладчиком по уголовному делу является судья Джамал Рамазанов.

Уголовное дело будет рассмотрено в административном здании Ясамальского районного суда.

Сегодня прокурор потребует наказание для обвиняемого. Затем адвокат выступит в защиту, а Вагифу Хачатряну будет предоставлено последнее слово.

Ожидается оглашение судом приговора.

Отметим, гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находившийся в международном розыске в связи с геноцидом в Мешали, был задержан в июле этого года на Лачинском пограничном пропускном пункте.

Преступная группировка, членом которой он являлся, в декабре 1991 года убила 25 азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района, ранила 14 человек и выселила 358 азербайджанцев с законного места жительства.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 103 («Геноцид — действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью или серьезного вреда их умственным способностям, создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение членов этой группы, осуществления мероприятий, направленных на предотвращение рождаемости внутри группы, принудительной передачи детей, принадлежащих одной группе, в другую») и 107 («Депортация или принудительное переселение населения, выдворение населения из законных мест поселения в другое государство или изгнание другими принудительными действиями, без оснований, установленных нормами международного права и законами Азербайджанской Республики»), избрана мера пресечения в виде ареста.

По делу признаны 59 потерпевших.