Главы российских городов и регионов сообщают о гибели военных из России на территории Украины. Накануне в Бурятии прошли похороны первого военного, чьё имя после гибели в боевых действиях в Украине власти публично подтвердили.

В бурятском Гусиноозерске 5 марта похоронили 27-летнего Илью Семенова – сообщает Сибирь.Реалии. Как сообщают местные СМИ, на церемонию прощания к зданию местной администрации пришли несколько сотен человек. Старший лейтенант Илья Семенов погиб в первый день так называемой «специальной операции» в Украине – 24 февраля.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее сообщал, что с начала российского вторжения в Украине погибло 8 бурятских бойцов, а еще 40 – получили ранения. Он отметил, что власти Бурятии не располагают данными о количестве пленных и общем количестве военных, отправленных в Украину из Бурятии.

6 марта глава Норильска Дмитрий Карасев рассказал в своем инстаграме о погибшем в «спецоперации» в Украине солдате из Норильска.

О гибели четырёх военных из Тувы в ходе военных действий на территории Украины сообщил глава республики Владислав Ховалыг. 5 марта глава Приамурья Василий Орлов сообщил в своем телеграм-канале о том, что «в ходе военной спецоперации России на Украине» погиб военный-контрактник из Белогорска Амурской области. О гибели уроженцев соответствующих регионов сообщили также глава Красноярского края, Якутии, Иркутской области. (svoboda.org)