В Гонконге прокомментировали возможные санкции США и других стран

Гонконг не пугают санкции США и других стран, заявила на пресс-конференции во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Ранее министерство торговли США сообщило о приостановке с понедельника действия преференциального режима отношений с Гонконгом, включая действие исключений из ограничений на экспорт. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь объявил, что Вашингтон с понедельника прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.