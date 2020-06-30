В Гонконге прокомментировали возможные санкции США и других стран

Гонконг не пугают санкции США и других стран, заявила на пресс-конференции во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Ранее министерство торговли США сообщило о приостановке с понедельника действия преференциального режима отношений с Гонконгом, включая действие исключений из ограничений на экспорт. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь объявил, что Вашингтон с понедельника прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.
«Многие из наших отраслей, использующие эту продукцию (двойного назначения – ред.), вероятно, смогут найти альтернативу, влияние на Гонконг будет весьма незначительным», — заявила Лэм.
«Никакие санкции не могут нас напугать, психологически мы подготовлены», — отметила она.(РИА Новости)