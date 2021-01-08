В Гонконге освободили под залог большую часть задержанных активистов

Полиция Гонконга освободила под залог более 30 из 53 активистов, задержанных ранее по подозрению в подрыве национальной безопасности, сообщает газета South China Morning Post.
По данным издания, задержанных начали выпускать в четверг вечером, однако им запрещено покидать город.
«К 23.30 (четверга — ред.) полиция освободила более 30 из 53 подозреваемых», — сообщила газета.
Полиция Гонконга в среду задержала 53 человека, которых подозревают в попытке подрыва власти. В операции участвовали около одной тысячи сотрудников правоохранительных органов города. В числе задержанных 45 мужчин и 8 женщин в возрасте от 23 до 64 лет, их подозревают в том, что они планировали вынудить главу администрации Гонконга Кэрри Лэм покинуть свой пост, а также парализовать работу правительства.(РИА Новости)