Высокий суд Исламабада освободил под залог бывшего премьер-министра Пакистана и основателя оппозиционной партии Техрик-и-Инсаф («Движение за справедливость», ДЗС) Имран Хана.

Как сообщает газета Dawn, суд освободил Имрана Хана под залог при условии внесения двух залогов в размере 1 млн рупий ($3 611) каждый. Экс-премьер и его жена Бушра Биби были арестованы 13 июля. Впоследствии жена бывшего премьера смогла добиться освобождения под залог, в то время как ее мужа оставили под арестом.

Дело, из-за которого экс-премьер Пакистана был арестован, касается предполагаемой незаконной продажи Имраном Ханом и Бушрой Биби иностранных подарков. Среди них 7 часов Graff и Rolex, а также 10 ювелирных изделий из бриллиантов и золота, которые, предположительно, были проданы супругами, а не сданы в государственное хранилище «Тошахана».