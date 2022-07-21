Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала новой пропагандой российской стороны заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о «географическом расширении задач войны в Украине».

Как сообщает Укринформ, об этом она сказала в интервью DW.

«Россия каждый раз использует новые аргументы. Сейчас они утверждают, что это связано с военной поддержкой (Украины Западом). Но они и раньше атаковали Киев и другие части Украины», – напомнила Бербок.

Она назвала новой пропагандой российской стороны заявление Лаврова о «географическом расширении задач войны в Украине».

Министр иностранных дел ФРГ отметила, что Запад не только поддерживает Украину, выражая солидарность с этой страной, но и продолжает предоставлять ей военную помощь.

Как сообщалось, Лавров в интервью российским СМИ заявил об изменении географии в войне из-за поставок Украине все более дальнобойного оружия. Теперь, по словам министра страны-агрессора, это не только «ДНР» и «ЛНР», это ещё и Херсонская, Запорожская области и ряд других территорий, «и этот процесс будет продолжаться».

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Лаврова в мечтах захватить больше украинской земли доказывают, что РФ отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре.