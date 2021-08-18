По мере того, как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы.