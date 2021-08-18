США теряют свое влияние в мире и вынуждены отказываться от стремления к глобальному энергетическому доминированию. Такое мнение выразили журналисты Штефан Бойтельсбахер, Нандо Зоммерфельдт и Хольгер Цшепиц в статье для Die Welt.
По мере того, как мировая экономика восстанавливается после коронавирусных ограничений, растут и цены на нефть, говорится в статье. Если полтора года назад баррель топлива американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов, то сейчас его цена составляет около 70 долларов. Это больше, чем в год, предшествовавший пандемии, отмечают авторы.
Однако для Соединенных Штатов это несет в себе проблемы: цена теперь слишком высока, говорится в публикации.
«США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли утрачивает власть над нефтью», — пишет немецкое издание.