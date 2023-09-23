Рамиль Ибрагимов — азербайджанский журналист, проживающий в Германии, поделился с AYNA своими наблюдениями о влиянии российско-украинской войны на жизнь европейцев, проблеме мигрантов и других вопросах.

— Что изменилось в жизни европейцев, в частности граждан Германии, где Вы живете, с начала войны, развязанной Россией против Украины?

— Одним из главных изменений в жизни граждан Германии, после начала российско-украинской войны, конечно же, стал рост цен на энергоносители. Но по сравнению с прошлым годом в этом году наблюдается стабилизация. В июне 2023 года глава «Бундесбанка» (Центрального банка Германии) Йоахим Нагель в своем заявлении отметил, что наблюдается ожидаемое понижение инфляции, но пока рано говорить, что все идет по правильному пути.

Также эксперты Центрального банка Германии прогнозируют, что из-за снижения уровня инфляции, повышения заработной платы и сильного рынка труда в ближайшем будущем вырастет покупательская способность населения, а потребление — один из важнейших столпов экономики. По данным немецких СМИ, не только в Германии, но и в целом ситуация в еврозоне стала меняться в положительную сторону. В прошлом году из-за войны в Украине инфляция достигла уровня двузначных цифр, а в этом году она составляет 6-6,1 процента.

— В начале войны европейское население занимало более жесткую позицию по отношению к России, порой вынуждая правительства принимать радикальные решения. Сейчас, похоже, эта агрессия утихла. Жители «старого континента» устали или в их двери «постучалось принуждение»?

— В целом отношение немцев к российско-украинской войне не изменилось. Многие немцы, с которыми я разговаривал, остаются на своих прежних позициях. Некоторые считают Россию агрессором, другие не поддерживают дальнейший разрыв отношений с Россией, считая, что это может навредить Германии.

— Говорят, что часть украинцев, ставших беженцами из-за войны, живут на чужбине в тяжелых условиях и считают дни, когда смогут вернуться на родину, но есть и другие, которые развлекаются на полную катушку: разъезжают на дорогих машинах, живут в дорогих особняках… и везде для них зеленый свет. Правда ли это?

— Если честно, у меня нет информации об украинцах, проживающих в других странах. Но я не видел украинских беженцев в Германии, живущих в тяжелых условиях. Среди украинцев, которые сейчас просят убежища в Германии, даже встречаются люди, симпатизирующие России. Мой украинский друг говорит, что они в основном с востока Украины. Что касается того, почему они выбрали для убежища Германию, а не Россию, он объясняет это финансовой стороной. Эти люди выбрали Германию, зная, что те социальные льготы, нормальный уровень жизни, качественная и бесплатная медицинская помощь, которые они получат здесь, в России невозможны.

— Раз уж разговор зашел о мигрантах, продолжается ли поток беженцев из стран Африки и Азии в Европу, в том числе в Германию? И как по отношению к ним ведут себя общества и правительства?

— По статистике на апрель 2023 года, количество людей, просивших убежище, увеличилось на 78,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это выходцы из Сирии и Афганистана. Кроме того, наблюдается рост числа людей, мигрирующих в Германию из Вьетнама и стран Центральной Азии для получения профобразования. Среди них немало и азербайджанцев.

Что касается отношения к мигрантам, в Германии принят ряд новых законов. Например, было принято решение предоставить временный вид на жительство на 18 месяцев тем, кто подал заявление до ноября 2017 года, но получил отказ. В течение этого испытательного периода эти лица должны интегрироваться в общество, начать работать, обеспечивать себя и т. д., чтобы вид на жительство в Германии был продлен. Эти условия должны выполняться.

По поводу отношения людей к мигрантам, приведу вам интересный факт. Некоторые из немцев, с которыми я беседовал, считают, что их правительство допускает двойные стандарты в отношении лиц, ищущих убежища. Так, во время войн в Сирии и Ираке беженцы долгое время содержались в лагерях, месяцами, а иногда и годами люди ждали окончания бюрократической процедуры, после которой получали положительный ответ на свое заявление, в то время как те, кто приехал с Украины получают право на временное проживание сразу. Немцы полагают, что это несправедливо по отношению к первым.

— В последнее время в Европе стала актуальна тема исламофобии и участились случаи сожжения священного «Корана». Что происходит?

— Я слежу за новостями в СМИ и социальных сетях, в курсе происходящего в Европе, и о случаях сожжения священной книги мусульман «Корана» знаю. Но в том регионе, где я живу, с такой ситуацией я до сих пор ни разу не сталкивался. Напротив, могу сказать, что учащимся-мусульманам в школах разрешены каникулы во время праздника Рамазан. И, насколько я знаю, эта традиция существует во всех школах Германии.

Исмаил Маммедли