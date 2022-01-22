Вступления Украины в Североатлантический альянс еще долго не будет в повестке дня. Об этом заявил премьер Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зедер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«При всей справедливой критике в адрес России Запад должен когда-нибудь дать ответ на ключевой вопрос: планируется ли расширение НАТО в Украину? Разумеется, нельзя позволять России диктовать правила. Однако, несмотря на это, ответ должен быть дан. С моей точки зрения, понятно: расширение НАТО в восточном направлении в Украину долгое время не будет значиться в повестке», — сказал Зедер.

По его словам, НАТО не является угрозой, но при этом призвал отметить, что вопрос его расширения волнует Россию. (Газета.ру)