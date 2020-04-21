В Германии впервые за последние 70 лет отменили Октоберфест

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, стал еще одной жертвой пандемии. Об отмене народного праздника во вторник, 21 апреля, на специальной пресс-конференции объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. «Это эмоционально трудный момент для меня лично и экономически сложный момент для этого города», — отметил Райтер. Как указывает агентство Reuters, фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам до 1,3 млрд евро.

Маркус Зёдер объяснил отмену Октоберфеста опасностью резкого увеличения числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, учитывая невозможность обеспечить социальную дистанцию в пивных палатках среди пьющих и празднующих людей. (DW)